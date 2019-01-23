2019-01-23T09:03:11+03:00
Общество

Регоператор докупил технику и контейнеры

На 40% выросло количество маршрутов для мусоровозов в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Большую часть проблемных контейнерных площадок, которые мониторили корреспонденты "КП" уже привели в порядок.Большую часть проблемных контейнерных площадок, которые мониторили корреспонденты "КП" уже привели в порядок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Заросших мусором контейнерных площадок в Волгограде становится меньше, а баков для отходов в городских дворах в последние дни заметно прибавилось. Регоператор по обращению с ТКО наращивает материально-техническую базу. На маршруты выходит уже 88 единиц спецтехники, а количество самих маршрутов выросло на 40% и достигло 70. Как сообщили «КП-Волгоград» в «Управлении отходами», это позволило почти вдвое увеличить охват территорий, удалось привести в норму график вывоза мусора. Нарастила компания и штат сотрудников.

А так как мусорная проблема за это время заметно наросла, к расчистке проблемных площадок привлекают МУПы и частные компании. Оплачивает их услуги регоператор.

Если в Волгограде твердыми коммунальными отходами занимается сам регоператор, то в большинстве районов области «Управление отходами» заключило договоры с прежними мусоровывозящими компаниями. Но и там ситуация пока еще далека от нормы.

- Сейчас выстраивается итоговая логистика всех маршрутов и графиков для выхода на плановые показатели вывоза ТКО, - отмечают в компании.

Губернатор дал срок выйти на плановые показатели до 30 марта. Напомним, за месяц в Волгоградской области это почти 540 тысяч кубометров мусора, в том числе 210 из них - в Волгограде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградец прятал дома 2 тысячи доз синтетического наркотика
Транспортная компания требует волгоградского перевозчика выплатить больше 4 млн рублей за сгоревший груз
65-летнюю жительницу Фролово осудили за попытку откупить внуков от тюрьмы
На юге Волгограда неизвестный водитель сбил женщину, нарушившую ПДД
В Волгограде построят новый корпус онкодиспансера за 1,8 млрд рублей
Для охраны волгоградских лесов от пожаров утвердили дорожную карту на 2019 год
В Волгоградской области на 10% выросло количество помещений и земель для бизнеса
Под Волгоградом на встречке столкнулись «Тойота» и «Рено»: 65-летний мужчина в больнице
Последствия непогоды в Волгограде устраняют 85 спецмашин
69 новых остановок установят в 2019 году в Волгограде
Крестный ход в память о репрессированных казаках пройдет в Волгограде
В Волгограде экс-следователю МВД и адвокату дали 10 лет на двоих за взятки и мошенничество
Убирать наледь во дворах Волгограда поможет спецтехника
Астраханцу дали шесть лет «строгача» за продажу имущества волгоградской фирмы
Волгоградские МФЦ за 2018 год предоставили более 2 млн услуг
Студенту из Волгограда грозит 15 лет тюрьмы за наркозакладки на дачах
Жительница Волгоградской области нарубила деревьев на 650 тысяч рублей
Под Волгоградом грузовик остановил поезд
В Волгограде ночью температура снизится до -16
Олег Веретенников стал главным тренером «Ротора-2»
Под Волгоградом фура перекрыла трассу, врезавшись в отбойник
Спортплощадку лицея в Волгограде распилили на металлолом
Волгоградцев из-за гололеда просят ехать осторожно
Бутлегер пытался подкупить полицейского за 200 тысяч рублей
В Волгограде ищут водителя на «Дэу Нексия», который сбил пешехода на Краснополянской
Под Волгоградом на пожаре погиб двухлетний малыш