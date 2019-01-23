Регоператор докупил технику и контейнеры

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-23T09:03:11+03:00

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Заросших мусором контейнерных площадок в Волгограде становится меньше, а баков для отходов в городских дворах в последние дни заметно прибавилось. Регоператор по обращению с ТКО наращивает материально-техническую базу. На маршруты выходит уже 88 единиц спецтехники, а количество самих маршрутов выросло на 40% и достигло 70. Как сообщили «КП-Волгоград» в «Управлении отходами», это позволило почти вдвое увеличить охват территорий, удалось привести в норму график вывоза мусора. Нарастила компания и штат сотрудников.

А так как мусорная проблема за это время заметно наросла, к расчистке проблемных площадок привлекают МУПы и частные компании. Оплачивает их услуги регоператор.

Если в Волгограде твердыми коммунальными отходами занимается сам регоператор, то в большинстве районов области «Управление отходами» заключило договоры с прежними мусоровывозящими компаниями. Но и там ситуация пока еще далека от нормы.

- Сейчас выстраивается итоговая логистика всех маршрутов и графиков для выхода на плановые показатели вывоза ТКО, - отмечают в компании.

Губернатор дал срок выйти на плановые показатели до 30 марта. Напомним, за месяц в Волгоградской области это почти 540 тысяч кубометров мусора, в том числе 210 из них - в Волгограде.