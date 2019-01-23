2019-01-23T08:36:59+03:00
Происшествия

Волгоградец прятал дома 2 тысячи доз синтетического наркотика

Его поймали, когда он делал закладки
Юлия Данильченко
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Парню грозит 20 лет тюрьмы.Парню грозит 20 лет тюрьмы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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До двадцати лет тюрьмы грозит 24-летнему жителю Волгограда за хранение и распространение синтетических веществ. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Тракторозаводского района вышли на след парня и поймали его с поличным во время очередной закладки на улице Гороховцев. В ту ночь он успел выполнить несколько заказов.

После допроса осмотрели жилье подозреваемого, где нашли целый склад смертельной отравы, расфасованного по пакетам.

- В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили приготовленное к сбыту наркотическое средство, количества которого хватило бы для изготовления порядка 2 тысяч разовых доз, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Эксперты-криминалисты уже выяснили, что это психотропное вещество, которое можно отнести к ряду амфетамина. Мужчину взяли под стражу, где он и будет дожидаться суда.

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