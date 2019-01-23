2019-01-23T08:25:14+03:00
Общество

Транспортная компания требует волгоградского перевозчика выплатить больше 4 млн рублей за сгоревший груз

Исковое заявление находится в Арбитражном суде области
Юлия Данильченко
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5 февраля в Арбитражном суде Волгоградской области состоится первое судебное заседание между транспортной компанией «ФККГруп» и бизнесменом Аникиным. Еще в декабре 2017 года фирмы заключили договор на услуги перевозки груза. Стоимость товара немаленькая – 4 миллиона 350 тысяч рублей.

- Однако указанный груз доставлен не был в связи с тем, что на 234-ом километре трассы М6 Москва-Волгоград произошло ДТП с участием автомобиля перевозчика. В результате происшествия автомобиль сгорел вместе с перевозимым грузом, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе регионального Арбитражного суда.

Чтобы разобраться в этой ситуации, потребовались годы. И лишь теперь дело попало в судебную инстанцию. Потерпевшая сторона требует полностью возместить крупный ущерб, нанесенный по причине ненадлежащего исполнения своих обязательств со стороны предпринимателя Аникина.

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