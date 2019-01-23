65-летнюю жительницу Фролово осудили за попытку откупить внуков от тюрьмы

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-23T08:06:23+03:00

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К году условно и 30-тысячному штрафу приговорили 65-летнюю жительницу Фролово, которая попалась на даче взятки оперуполномоченному. Сумма небольшая – всего 15 тысяч рублей, однако статья уголовная.

Еще в сентябре 2018 года в дом к Белашовой пришел полицейский. Ее внуки нарушили закон и их ожидало наказание. Бабушка перепугалась и полезла за кошельком, в надежде откупить родственников от ответственности.

- На указанное предложение оперуполномоченный ответил категорическим отказом, а Белашова была задержана сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Ее признали виновной по статье за взяточничество. Женщина во всем раскаялась, но прокурор впоследствии пытался обжаловать решение и посадить Белашову за решетку. Однако облсуд оставил первое решение без изменений. Оно уже вступило в силу.