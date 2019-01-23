2019-01-23T07:54:41+03:00
Происшествия

На юге Волгограда неизвестный водитель сбил женщину, нарушившую ПДД

Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте
Юлия Данильченко
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Женщина сама обратилась в больницу. Фото: Архив КП.Женщина сама обратилась в больницу. Фото: Архив КП.
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Авария произошла во вторник, 22 января, в Красноармейском районе Волгограда на проспекте Героев Сталинграда. Именно здесь около восьми часов утра неизвестный автомобилист совершил наезд на 40-летнюю местную жительницу.

Полицейским женщина рассказала, что спегила на работу и переходила дорогу напротив дома №74, но не по «зебре», как учат в школе, а где придется. В этот момент машина, которая разворачивалась от дома в сторону улицы Лазоревой, сбила ее с ног. Ни личность виновника происшествия, ни марка машины в момент ДТП не установлены.

- В результате аварии женщина получила ушиб мягких тканей крестца. Она самостоятельно обратилась в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи № 15», - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, разыскивается водитель.

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