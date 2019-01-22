2019-01-22T22:27:59+03:00
Здоровье

В Волгограде построят новый корпус онкодиспансера за 1,8 млрд рублей

Девятиэтажное здание будет готово к 2021 году
Юлия Данильченко
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В ближайшее время в Волгограде построят лечебно-консультационный центр при «Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере №1». Новый девятиэтажный корпус появится к 2021 году. Подробная информация об этом размещена на «Национальной электронной площадке». Заказчикам выступает ГКУ «Управление капитального строительства», а исполнителем «Приволжтрансстрой».

За три года на здание, которое придется возводить с нуля, потратят 1,8 млрд рублей. В 2019 году на эти цели из областного бюджета выделят почти 57 млн, из федерального – 350 млн рублей. В 2020 году – 78 млн и 480 млн соответственно, в 2021-ом – 117 млн вновь даст регион и 720 млн рублей поступит из казны страны.

В этом году застройщик подготовит территорию для строительства. А в последующие два вплоть до 2021-го будет активно строить сам корпус, завершая работу озеленением. Этажность переменная - минимум 7, максимум 9 этажей. Когда все будет готово, работать здесь будут 337 сотрудников, которые в смену смогут принять 600 взрослых и 100 детей.

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