Для охраны волгоградских лесов от пожаров утвердили дорожную карту на 2019 год

СЕГОДНЯ 20:26 2019-01-22T20:26:04+03:00

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Подготовка к пожароопасному периоду идет полным ходом, хотя начинается он в апреле и длится по октябрь. Специалисты уже составили дорожную карту по охране лесов от пожаров на 2019-ый. Примерно 73 дня в году спасателям приходится бросаться в пекло и спасать большие территории от огня, и готовым нужно быть к каждому из них.

Статистика этого года радует: общее количество возгораний почти на 20% меньше, чем в прошлом, помимо этого почти на 10% сократилось число пожаров.

- По итогам прошлого года в регионе почти на 50% снизилось количество лесных пожаров, в 7,9 раза сократилась их площадь, втрое снизились размеры причиненного ущерба, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

В ближайшее время начнутся обучающие тренировки, мониторинги ситуации, установят информационные билборды для населения. Ведут активную работу и экологи: в рамках федеральной программы «Экология» в области реализуют проект «Сохранение лесов» - засадят 1250 гектаров земли деревьями.