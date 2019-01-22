2019-01-22T19:08:29+03:00
Экономика

В Волгоградской области на 10% выросло количество помещений и земель для бизнеса

Власти готовы предоставить МСП почти две тысячи участков и зданий
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы областной администрации.Фото пресс-службы областной администрации.
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В 2018 году Волгоградская область на сто процентов выполнила обязательства по имущественной поддержке малого и среднего бизнеса. Таким образом удалось увеличить количество арендуемых по льготам число помещений и земельных участков на десять процентов. Об этом сообщает региональный комитет по управлению государственным имуществом.

Если по цифрам, то это 1,8 тысяч объектов, из них 1,7 принадлежат муниципалитету, около сотни – государству. Но это не все.

- В 2019 году также запланированы мероприятия по выявлению неиспользуемого государственного и муниципального имущества для последующей передачи объектов предпринимателям. Отметим, что областной Бизнес-инкубатор также предоставляет в аренду офисные площади по ценам значительно ниже рыночных на конкурсной основе, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Помимо этог, малому бизнесу оказывают разного рода услуги: финансовые, образовательные, консультационные, экспертные и другие.

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