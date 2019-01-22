2019-01-22T18:11:27+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на встречке столкнулись «Тойота» и «Рено»: 65-летний мужчина в больнице

Виновник аварии совершал обгон, но не учел все риски
Юлия Данильченко
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.
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Авария произошла сегодня, 22 января, около одиннадцати часов дня на 143-ем километре федеральной трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский». Устроил ее 42-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда, сидевший за рулем «Рено Мастер».

Как установили сотрудники ГИБДД, он ехал со стороны города-героя в сторону Ростова-на-Дону. На трассе скопились машины, водитель решился на маневр обгона.

- Выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной марки «Тойота Королла», которой управлял 65-летний мужчина, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пенсионеру из Суровикино потребовалась медицинская помощь. Его срочно госпитализировали в городскую больницу, врачи констатировали тяжелые травмы: сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушибы и ссадины лобной области, левой кисти. По факту аварии проводится проверка.

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