2019-01-22T17:52:57+03:00
Общество

Последствия непогоды в Волгограде устраняют 85 спецмашин

На дороги высыпали 1,5 тысячи тонн реагентов и 30 тонн бишофита
Юлия Данильченко
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Температурные качели превратили Волгоград в каток: пешеходы жалуются на скользкие тротуары, а водители – на дороги. При этом в мэрии регулярно отчитываются о непрерывной работе дорожных служб.

Только за минувшую ночь, когда из-за непогоды подморозило выпавший мокрый снег, на магистрали города-героя высыпали 1,5 тысячи тонн реагентов и 30 тонн водного раствора бишофита, беспрерывно работали 75 спецмашин. Некоторые участки обработали дважды. Но горожане продолжают жаловаться – местами все равно скользко. То ли ветром реагенты сдувает, то ли не подходят они к волгоградскому снегу и льду.

- С раннего утра началась очистка от снега и наледи пешеходных зон и тротуаров. Днем работы по уборке и обработке улично-дорожной сети противогололедными реагентами продолжатся. На работах задействовано порядка 85 единиц техники, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Водителей настоятельно просят не бросать машина на обочинах – мешают работе. А жильцам многоквартирных домов, во дворах которых ни песчинки, советуют обратиться на телефон «горячей линии» (8442) 33-63-92 и пожаловаться.

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