69 новых остановок установят в 2019 году в Волгограде

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-22T17:25:00+03:00

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В 2019 году в Волгограде продолжают менять остановочные павильоны. Первые в январе уже установили в Кировском районе города - на остановках «Библиотечная» и «Гимназия №9». Еще два появились ближе к центру - на «Зеленом кольце» и «ул. Кузнецкая» еще в канун нового года. Сегодня в Красноармейском районе демонтировали несколько старых и установили новые павильоны на «Судоверфи». Как только потеплеет, на всех этих остановках уложат новый асфальт, обещают и благоустроить прилегающую территорию.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, монтируют новые остановки специалисты МУП «ДСЭР Советского района». Всего обновят 69 штук. Больше всего новых павильонов появится в Тракторозаводском районе - 19 и в Красноармейском - 23. Будут они не такими, какие ставили к чемпионату мира 2018 в комплексе с электронными информационными табло, а поскромнее - из стеклопластика.

На каких остановках Волгограда появятся новые павильоны (список).