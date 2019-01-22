2019-01-22T16:46:41+03:00
Общество

Крестный ход в память о репрессированных казаках пройдет в Волгограде

Верующие пройдут от храма Иоанна Предтечи до строящегося собора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Крестный ход начнется после панихиды по жертвам репрессий.Крестный ход начнется после панихиды по жертвам репрессий.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора 24 января 2019 в Волгограде устроят крестный ход памяти жертв репрессий против казачества. Присоединятся к нему не только священнослужители и верующие волгоградцы, но и официальные лица, в том числе председатель облдумы Николай Семисотов и руководитель областного комитета по делам национальностей и казачества Леонид Титов.

- В 9.30 утра 24 января начнется панихида в храме Иоанна Предтечи на верхней террасе набережной 62-й Армии. По ее окончании крестный ход пройдет по аллее до строящегося собора Александра Невского на площади Павших Борцов, - рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградской епархии.

День памяти жертв репрессий против казачества отмечают 24 января. Ровно сто лет назад, 24 января 1919 года, Яков Свердлов подписал директиву ЦК РКП(б) о расказачивании. По разным подсчетам пострадали от нее от 1,5 до 2,5 миллионов казаков на Дону, Ставрополье, Кубани.

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