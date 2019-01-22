В Волгограде экс-следователю МВД и адвокату дали 10 лет на двоих за взятки и мошенничество

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-22T16:36:53+03:00

Помимо этого они заплатят больше пяти миллионов рублей штрафов

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Суд признал экс-следователя МВД и адвоката Волгоградской государственной коллегии адвокатов №1 виновными по статьям за взятки и крупное мошенничество.

Следствие установило, что в феврале 2018 года в отношении волгоградки возбудили уголовное дело. 32-летняя адвокат предложила следователю подзаработать на этом, согласившись стать посредником за процент.

- «Предметом сделки» стало непринятие мер со стороны следственных органов по задержанию подозреваемой и не ненаправление в суд ходатайства об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу, оцененные в 150 тысяч рублей. Еще за 1 миллион 150 тысяч рублей пообещали подследственной смягчить наказание, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Попалась парочка при получении крупной суммы денег. Первому дали шесть лет колонии и присудили штраф в размере 3 миллионов рублей. А адвокат сядет на 4,4 года и выплатит штраф в размере 2 миллионов 250 тысяч рублей.