2019-01-22T16:36:53+03:00
Происшествия

В Волгограде экс-следователю МВД и адвокату дали 10 лет на двоих за взятки и мошенничество

Помимо этого они заплатят больше пяти миллионов рублей штрафов
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал экс-следователя МВД и адвоката Волгоградской государственной коллегии адвокатов №1 виновными по статьям за взятки и крупное мошенничество.

Следствие установило, что в феврале 2018 года в отношении волгоградки возбудили уголовное дело. 32-летняя адвокат предложила следователю подзаработать на этом, согласившись стать посредником за процент.

- «Предметом сделки» стало непринятие мер со стороны следственных органов по задержанию подозреваемой и не ненаправление в суд ходатайства об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу, оцененные в 150 тысяч рублей. Еще за 1 миллион 150 тысяч рублей пообещали подследственной смягчить наказание, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Попалась парочка при получении крупной суммы денег. Первому дали шесть лет колонии и присудили штраф в размере 3 миллионов рублей. А адвокат сядет на 4,4 года и выплатит штраф в размере 2 миллионов 250 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом на встречке столкнулись «Тойота» и «Рено»: 65-летний мужчина в больнице
Последствия непогоды в Волгограде устраняют 85 спецмашин
69 новых остановок установят в 2019 году в Волгограде
Крестный ход в память о репрессированных казаках пройдет в Волгограде
Убирать наледь во дворах Волгограда поможет спецтехника
Астраханцу дали шесть лет «строгача» за продажу имущества волгоградской фирмы
Волгоградские МФЦ за 2018 год предоставили более 2 млн услуг
Студенту из Волгограда грозит 15 лет тюрьмы за наркозакладки на дачах
Жительница Волгоградской области нарубила деревьев на 650 тысяч рублей
Под Волгоградом грузовик остановил поезд
В Волгограде ночью температура снизится до -16
Олег Веретенников стал главным тренером «Ротора-2»
Под Волгоградом фура перекрыла трассу, врезавшись в отбойник
Спортплощадку лицея в Волгограде распилили на металлолом
Волгоградцев из-за гололеда просят ехать осторожно
Бутлегер пытался подкупить полицейского за 200 тысяч рублей
В Волгограде ищут водителя на «Дэу Нексия», который сбил пешехода на Краснополянской
Под Волгоградом на пожаре погиб двухлетний малыш