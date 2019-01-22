Убирать наледь во дворах Волгограда поможет спецтехника

СЕГОДНЯ 16:11 2019-01-22T16:11:47+03:00

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Дворы Волгограда за последнюю неделю превратились в ледовые катки, а дорога в школу, сад и на работу - в непреодолимую полосу препятствий. Дворники засыпают лед песочком, но толку от этого мало, его тут же уносит ветром или смывает дождем. А на внутриквартальных проездах наросли глубокие ледовые колеи. Да и не везде управляющие компании работают добросовестно. Убирать наледь на дворовых дорогах сотрудникам управляющих компаний поможет спецтехника муниципальных дорожных предприятий. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, этим утром во дворы отправились комбинированные дорожные машины, тракторы-щетки и самосвалы. Так как вручную с таким льдом уже не справиться.

Спецтехника будет ежедневно помогать обработке проездов в сотне дворов в разных районах городах. А волгоградцев просят не бросать машины у обочин тротуаров, чтобы можно было почистить дорогу по всей ширине.

Тем временем, за работой дворников следят инспекторы жилинспекции и административно-технических отделов районных коммунальных служб. Если УК или ТСЖ работают спустя рукава, им направляют уведомления с перечнем нарушений. Если дело не сдвинется с мертвой точки, коммунальщиков ждут штрафы, останется в силе и предписание привести двор в порядок.

Куда жаловаться на гололед во дворе в Волгограде

Жалобу можно отправить в районную администрацию, МБУ «ЖКХ», в муниципальную жилищную инспекцию. В мэрии круглосуточно работает телефон «горячей линии» по гололеду - (8442) 33-63-92.