Астраханцу дали шесть лет «строгача» за продажу имущества волгоградской фирмы

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-22T15:31:17+03:00

Водитель-экспедитор не довез товар до магазинов, распродав его в деревне за копейки

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Волгоградский областной суд оставил без изменений приговор Светлоярского районного суда: 44-летний Сергей Черноусов, осужденный за растрату чужого имущество, проведет 6 лет в колонии строго режима.

В сентябре 2015-го мужчина, работая водителем-экспедитором, должен был отвезти на служебной машине, принадлежащей ООО «АстМаркет», бытовую технику почти на три миллиона рублей. Магазины находились в Волгоградской и Ростовской областях. Но вместо этого Черноусов заехал в село Червленое и распродал товары практически за бесценок. Ущерб составил миллион рублей.

- Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии не признал, пояснив, что он продавал бытовую технику в силу тяжелых обстоятельств, поскольку по дороге у него сломался автомобиль, и для его ремонта нужна была крупная сумма денег, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного суда.

Но апелляция не спасла ситуацию, мужчине придется ответить за преступление.