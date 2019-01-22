2019-01-22T15:03:21+03:00
Общество

Волгоградские МФЦ за 2018 год предоставили более 2 млн услуг

В окна «Мой бизнес» обратилось 140 тысяч человек – это вдвое больше, чем в прошлом году
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Отделения МФЦ, разбросанные по Волгоградской области, продолжают делать жизнь людей проще. С каждым годом оформлять документы становится все легче и приятнее. И об этом говорят цифры. Только в 2018 году центры предоставили свыше 2 млн услуг. Из них свыше миллиона – федеральные, 600 тысяч муниципального и регионального уровня, около 200 тысяч – специализированные услуги МФЦ.

Как показывает статистика, люди чаще стали подавать заявления на заключение брака, оформлять заграничные паспорта, получать нужные документы. Случился наплыв предпринимателей: в окна «Мой бизнес» обратилось 140 тысяч человек, что вдвое больше прошлогодних показателей.

- Централизованная сеть МФЦ Волгоградской области объединяет 49 центров и офисов «Мои Документы» и 281 территориально обособленное структурное подразделение, которые расположены в отдаленных сельских поселениях региона. Всего для обслуживания заявителей функционируют 873 окна приема и выдачи документов, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

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