Студенту из Волгограда грозит 15 лет тюрьмы за наркозакладки на дачах

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-22T14:35:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Студент из Тракторозаводского района Волгограда мечтал работать, но не нашел ничего лучше, чем стать наркокурьером. Однако много денег так и не увидел – поймали на месте преступления. Произошло это 5 января 2019 года на территории СНТ на севере города-героя. Сотрудники Госнаркоконтроля выследили и повязали закладчика.

Улик его вины достаточно: фотографии мест со свертками психотропных и наркотических веществ в телефоне. Правда, сообщник пока неизвестен.

- На момент задержания гражданин являлся студентом одного из высших учебных заведений Волгограда, обучался на бюджетной основе, проживал вместе с братом, мамой и бабушкой, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда. – Преступление относится к категории особо тяжких, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Сейчас парень под арестом. Следователь посчитал, что раз он не работает, то на свободе может вновь начать заниматься преступной деятельностью или того хуже – сбежать от правосудия.