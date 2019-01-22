Жительница Волгоградской области нарубила деревьев на 650 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-22T14:14:28+03:00

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Уголовное дело по статье за незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере возбудили в отношении 34-летней женщины из Среднеахтубинского района. Всего за два месяца – сентябрь и октябрь 2018 года – она умудрилась нарубить деревьев на 650 тысяч рублей. Сумма внушительная, а все потому, что ясени росли в заповедной зоне.

Поймал женщину-дровосека с поличным инспектор по охране леса, который как раз дежурил в той окрестности. Что она делала с деревьями – неизвестно. Возможно, колола на дрова или продавала. Но как бы там ни было, срок задержанной грозит приличный.

Как рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до семи лет. Сколько именно дадут нарушительнице закона станет ясно в ближайшее время, ведь уголовное дело уже находится в Краснослободском районном суде.