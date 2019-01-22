В Волгограде ночью температура снизится до -16

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-22T12:40:56+03:00

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Погода в Волгоградской области удивляет чуть ли не каждый день. На Крещение была небольшая оттепель, затем снова морозы. 21 января вечером полил дождь, а ночью столбик термометра опустился до -9 и голый лед чуть припорошило снегом. Но чтобы испытать волгоградцев на прочность природа приготовила еще одно испытание. Ночью станет холоднее – до -16 в городе, а по области местами до -23. Причем снега не обещают, лишь неприятный, хлесткий северо-восточный ветер до 10 метров в секунду..

А уже 24 января днем температура приблизится к -1, а в южных районах до +3. Обещают туман, гололед, ветер усилится до 6-11 метров в секунду. В общем, не позавидуешь нам, особенно водителям. А в пятницу 25 января к этому добавится морось. Ночью уже будет -3…-5, а днем снова -1.

Так что гипертоникам и метеочувствительным людям лучше следить за своим здоровьем. Ну а пешеходам и водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах и тротуарах. Пока дворники и дорожники не всегда выигрывают в борьбе с гололедом.