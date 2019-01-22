2019-01-22T11:07:57+03:00
Спорт

Олег Веретенников стал главным тренером «Ротора-2»

Прежний наставник Игорь Меньщиков будет тренировать основную команду
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Веретенников будет воспитывать молодежь "Ротора".Веретенников будет воспитывать молодежь "Ротора".Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Незадолго до старта весенней части сезона 2018/2019 волгоградский футбольный клуб «Ротор» окончательно определился с наставниками основной команды и дубля. Главным тренером «Ротора-2» назначили легенду волгоградского футбола Олега Веретенникова, который до этого выполнял в клубе обязанности тренера-селекционера.

Как сообщил «КП-Волгоград» пресс-атташе клуба Дмитрий Моторин, помогать ему будут Валерий Бурлаченко и Николай Олеников.

В конце февраля молодежка «Ротора» отправится на учебно-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо, где в течение двух недель футболисты будут готовиться к весеннему сезону и просматривать возможных новичков.

Напомним, после провального старта сезона клуб покинул Роберт Евдокимов. Прежний тренер дубля Игорь Меньщиков теперь будет возглавлять основную команду «Ротора».

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