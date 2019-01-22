Под Волгоградом фура перекрыла трассу, врезавшись в отбойник

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-22T10:47:04+03:00

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Авария в Дубовском районе произошла около десяти часов вечера. С неба лил ледяной дождь, поэтому скорость движения на трассе «Сызрань-Волгоград» была совсем не большой. Но даже в таких условиях водителям приходилось очень сложно за рулем. 50-летний дальнобойщик не справился с управлением «Дафом» и на 584 километре дороги въехал в отбойник. От удара машину развернуло поперек дороги. Так что водителям пришлось ее объезжать. На какое-то время на трассе образовалась пробка. Но когда фуру удалось убрать с проезжей части, автомобилисты смогли снова спокойно проехать.

Водитель фуры получил травмы. Правда, вызывать «скорую» он не стал, а доехал самостоятельно до больницы, где ему оказали помощь.

Мужчина протаранил на "сапоге" столб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще один волгоградец, не справившийся со своей машиной - 53-летний житель Октябрьского района. Мужчина на «ИЖ-2717» ехал по поселку, и после очередной ямы его вынесло на электрический столб, после чего он съехал в кювет. Мужчину на «скорой» отвезли в ЦРБ с ушибами.