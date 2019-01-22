2019-01-22T10:47:04+03:00
Происшествия

Под Волгоградом фура перекрыла трассу, врезавшись в отбойник

Водитель получил травмы
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Фура на время частично перекрыла трассу.Фура на время частично перекрыла трассу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария в Дубовском районе произошла около десяти часов вечера. С неба лил ледяной дождь, поэтому скорость движения на трассе «Сызрань-Волгоград» была совсем не большой. Но даже в таких условиях водителям приходилось очень сложно за рулем. 50-летний дальнобойщик не справился с управлением «Дафом» и на 584 километре дороги въехал в отбойник. От удара машину развернуло поперек дороги. Так что водителям пришлось ее объезжать. На какое-то время на трассе образовалась пробка. Но когда фуру удалось убрать с проезжей части, автомобилисты смогли снова спокойно проехать.

Водитель фуры получил травмы. Правда, вызывать «скорую» он не стал, а доехал самостоятельно до больницы, где ему оказали помощь.

Мужчина протаранил на "сапоге" столб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчина протаранил на "сапоге" столб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще один волгоградец, не справившийся со своей машиной - 53-летний житель Октябрьского района. Мужчина на «ИЖ-2717» ехал по поселку, и после очередной ямы его вынесло на электрический столб, после чего он съехал в кювет. Мужчину на «скорой» отвезли в ЦРБ с ушибами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом грузовик остановил поезд
В Волгограде ночью температура снизится до -16
Олег Веретенников стал главным тренером «Ротора-2»
Спортплощадку лицея в Волгограде распилили на металлолом
Волгоградцев из-за гололеда просят ехать осторожно
Бутлегер пытался подкупить полицейского за 200 тысяч рублей
В Волгограде ищут водителя на «Дэу Нексия», который сбил пешехода на Краснополянской
Под Волгоградом на пожаре погиб двухлетний малыш
Газовики предупреждают о мошенниках
Астраханка отдала лже-следователю 1,7 миллиона рублей
Ждем снегопад: на волгоградских трассах дежурят 110 спецмашин
Ежедневно сотни волгоградцев жалуются на «горячую линию» по гололеду
Волгоградцы отказались переименовывать остановку «Дом техники»
Дочь главы гордумы Волгограда завоевала «серебро» на Рождественском кубке в Москве
Волгоградская область в 2018-м заработала лишних 2,8 миллиарда рублей
В Астрахани под суд пойдет сотрудница угрозыска
Мария Ласицкене готовится побить рекорд на «Кубке Сталинграда»
В Астраханской области на Крещение утонул мужчина
Волгоградская Даниловка из рабочего поселка превратится в городское поселение
«Ротор» вернулся с первого сбора в Волгоград с новым защитником
Волгоградец избил битой бывшую жену и убил сам себя
Волгоградцы увидят «Море соблазна» за день до премьеры
Двух астраханских мальчишек спасли с дрейфующей по реке льдины
Проект «Двенадцать» запускает в юбилейный год «Старая Сарепта»
Из Волгограда в Казань возобновляют прямые авиарейсы
В Волгоградской области угарным газом отравились пожилые супруги
Волгоградец напал на 88-летнего дедушку ради 9 тысяч рублей
В Волгограде сотрудницы банка оформляли незаконные кредиты на маргиналов