2019-01-22T10:39:18+03:00
Происшествия

Спортплощадку лицея в Волгограде распилили на металлолом

Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчины пошли на кражу подшофе.Мужчины пошли на кражу подшофе.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Сообщение о краже с территории лицея Дзержинского района Волгограда поступило в полицию накануне. Со школьной спортивной площадки вынесли часть инвентаря - трубу от турника и металлическую скамью для тренировки. Подозреваемых стражи порядка задержали, что называется, по горячим следам. Ими оказались двое местных мужчин. Нигде не работают, на «дело» пошли изрядно подзарядившись алкоголем. Скамейки и трубу со спортплощадки они спилили при помощи ножовки. Добычу планировали сдать на металлолом, чтобы снова купить выпивку. Теперь незадачливым воришкам грозит до пяти лет тюрьмы. Как говорится, «Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе управления МВД России по Волгограду, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на охотников за металлом по части 2 статьи 158 УК РФ - «Кража».

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