Волгоградцев из-за гололеда просят ехать осторожно

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-22T10:12:25+03:00

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Погода в Волгограде меняется чуть ли не каждый день: то оттепель, то мороз. После вчерашнего дождя и утреннего -9, дороги превратились в каток. Сложно и пешеходам, и водителям.

Хотя на дороги и высыпали тонны пескосоляной смеси, полили бишофитом, но ехать все равно не просто. Поэтому сотрудники ГИБДД напоминают о важности соблюдать ПДД в таких сложных условиях. Необходимо выдерживать дистанцию, не гнать, не совершать резких маневров (перестройка из ряда в ряд, обгон). Зимой тормозной путь резко увеличивается, поэтому лучше загодя снизить скорость перед пешеходным переходом. Ну а для своей безопасности пешеходам в свою очередь лучше иметь в одежде светоотражающие элементы.

ГИБДД напоминают, что небольшую аварию без пострадавших можно оформить по европротоколу. Он подходит для происшествия, в котором участвовало две машины с полисами ОСАГО.