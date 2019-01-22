Бутлегер пытался подкупить полицейского за 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-22T10:18:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Контрафактную партию алкоголя на одном из складов в Волгограде нашли еще осенью прошлого года. 8 тонн водки, коньяка и прочих алкогольных изысков не имели никаких документов и были созданы где- то на подпольном заводике. В январе этого года владелец склада решил уладить дело миром. Он предложил начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Волгограду денежное вознаграждение, если тот замнет дело. Цена молчания – 200 тысяч. Как сообщили «КП-Волгоград в ГУ МВД по Волгоградской области, оперативник пытался отговорить мужчину и предупредил о последствиях, но тот настаивал. Сотрудник МВД сообщил об этом своему начальству. 18 января во время попытки передачи взятки 58-летнего мужчину задержали.

По данным СУ СК по Волгоградской области, в отношении волгоградца возбудили уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере». Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Мужчина отправлен под домашний арест.