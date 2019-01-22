2019-01-22T10:21:39+03:00
Происшествия

В Волгограде ищут водителя на «Дэу Нексия», который сбил пешехода на Краснополянской

Мужчина скрылся с места ДТП
Екатерина МАЛИНИНА
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Если вы стали свидетелем ДТП - позвоните в полицию.Если вы стали свидетелем ДТП - позвоните в полицию.
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22 января утром все сотрудники ГИБДД в городе получили оперативную информацию о темной «Дэу Нексии». Водителя разыскивают за сбитого пешехода на улице Краснополянская в Дзержинском районе.

Точное время аварии пока не известно: сам пострадавший не смог его вспомнить. Мужчина переходил дорогу по «зебре». Переход был без светофора. Волгоградец посмотрел по сторонам и вышел на дорогу. Но из-за поворота со стороны улицы Землячки выехала иномарка, которая и сбила пешехода. Водитель даже не остановился, чтобы узнать, что стало с мужчиной, а дал по газам.

Возле лежащего на дороге волгоградца остановился другой водитель. Он довез пострадавшего до стадиона «Олимпия», как тот сначала попросил. Но чуть позже жертве наезда стало плохо, и он обратился к медикам в больницу.

Всем, кто видел ДТП, или знает, где находится виноватый в аварии водитель, просьба позвонить по телефоном городского ГАИ: 93-21-31,93-77-75, 8-937-736-77-77. Просят откликнуться полицейские и водителя, который помог пострадавшему.

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