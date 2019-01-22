2019-01-22T09:10:13+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на пожаре погиб двухлетний малыш

Его 12-летней сестре удалось вынести из огня только двух братьев
Екатерина МАЛИНИНА
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Девочка успела вынести только двух братьев.Девочка успела вынести только двух братьев.
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О пожаре на улице Комарова в Краснослободске дежурному МЧС около двух часов ночи сообщили соседи. Загорелся маленький деревянный домик 4 на 8. Когда спасатели были на месте, строение уже полностью было объято огнем. Возле него стояла 12-летняя девочка с двумя маленькими братьями и кричала, что еще один брат остался внутри.

Как выяснили следователи, в этот день мать четверых детей была на работе в ночную смену. С семилетним, трехлетним и двухлетним братьями осталась старшая дочка. Ночью она почувствовала запах дыма. Девочка вывела сначала двух мальчишек постарше, а когда отправилась за малышом, огонь не дал пройти к нему. Ребенок погиб.

Сейчас следственный комитет проводит проверку. Изучает все обстоятельства происшествия.

Старшая дочка рассказала, что вечером один из мальчишек играл со спичками. Возможно, огонь попал на вещи и они тлели, пока не разгорелись к двум часам ночи. Но точнее сможет сказать специальная экспертиза.

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