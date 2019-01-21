Астраханка отдала лже-следователю 1,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 22:25 2019-01-21T22:25:42+03:00

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Мошенники придумывают все новые и новые схемы «развода» наивных людей. Так, астраханской селянке позвонил незнакомый мужчина, представился следователем и заявил, что она проходит потерпевшей по уголовному делу о продаже гражданам высокотоксичных лекарственных средств, опасных для жизни и здоровья. Мол, ей положена компенсация в размере 20 миллионов рублей. Но, чтобы получить деньги, ей надо связаться с адвокатом и следовать его указаниям.

Адвокат заявила, что селянке надо оплатить судебные издержки в размере 133 тысяч рублей. Женщина перевела эту сумму, потом еще - якобы за ускорение проверки документов на таможне, где задержали некоего инкассатора с ее деньгами. В общем, селянка перевела аферистам 1 миллион 722 тысячи рублей. Но, как водится, никакой компенсации от лже-адвоката и мнимого следователя она не дождалась. И лишь когда поняла, что ее обманули, пошла в полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Астраханской области, по факту хищения денег путём обмана и злоупотребления доверием полицией уже возбудили уголовное дело. А пока мошенников ищут, еще раз обращаются к жителям региона: будьте внимательны, не доверяйте незнакомцам и перепроверяйте информацию, которая касается ваших денег!