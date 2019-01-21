2019-01-21T21:56:33+03:00
Общество

Ждем снегопад: на волгоградских трассах дежурят 110 спецмашин

На Волгоградскую область надвигается метель, а на Волгоград обрушится снег с дождем
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Покрытый льдом Волгоград наконец-то притрусит снежком. По данным Волгоградского гидрометцентра, уже ночью южный ветер принесет в Волгоградскую область снежный циклон. Но, если север региона заметет, то на юге снег будет идти вместе с дождем. Дорожные службы уже подготовились к ухудшению погодных условий: к настоящему моменту на трассах дежурят 110 единиц техники. И, как уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, в случае необходимости количество дорожной техники может быть увеличено.

Жителей областного центра, к сожалению, синоптики не радуют: в Волгограде снега будет мало, а дождя много. К утру добавится туман и гололедно-изморозевые явления. Ко всему прочему еще похолодает до минус 10 градусов. Поэтому в Волгограде 74 спецмашины будут задействованы не столько в расчистке дорог, сколько в обработке их противогололедными реагентами.

Всего в случае необходимости на расчистку дорог в регионе готовы вывести более 400 единиц техники, уточняют "КП-Волгоград" в администрации региона

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