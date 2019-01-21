Ежедневно сотни волгоградцев жалуются на «горячую линию» по гололеду

СЕГОДНЯ 20:16 2019-01-21T20:16:37+03:00

Треть из этих нарушений уже устранили

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Волгоградцы буквально обрывают телефон «горячей линии» по гололеду, которую запустила администрация Волгограда. Ежедневно поступает около сотни звонков: волгоградцы жалуются на свои управляющие компании, которые не чистят дворы и не посыпают тротуары противогололедными материалами.

- Большинство «проблемных» адресов уже находятся на контроле профильных служб мэрии. Треть из них уже исправили недочеты, остальные - в работе, - отчитываются в мэрии.

В жилинспекцию Волгограда также поступают десятки жалоб. За прошедшую неделю инспекторы провели 35 выездных проверок, выдали 23 предписания в адрес обслуживающих организаций с требованием устранить наледь на дворовых территориях. Кроме того, за ситуацией следят специалисты административно-технических отделов районных МБУ ЖКХ. Они зафиксировали 60 нарушений по содержанию дворов. Половину нарушений устранили, по остальным 30 управляющим компаниям придется выплатить штраф. Самых злостных нарушителей обещают лишать лишена права управления домом.

СПРАВКА

Напомним, телефон «горячей линии» по гололеду в администрации Волгограда - (8442) 33-63-92.

Также по вопросам ненадлежащей уборки двора жители могут обратиться в районную администрацию, МБУ «ЖКХ» или с письменной жалобой в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда.