2019-01-21T19:56:50+03:00
Общество

Волгоградцы отказались переименовывать остановку «Дом техники»

«За» новое название высказались 46% голосовавших
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы настолько срослись со своим прошлым, что никак не хотят менять ни привычки, ни окружение. Вот даже переименование остановки «Дом техника» не поддержали. Решили оставить все, как есть.

Остановка «Дом техники» находится в центре Волгограда, и, чего уж скрывать, давно потеряла свою актуальность. Ведь «Дом техники», который более двадцати лет располагался в доме №10 по улице Комсомольской, закрыли еще в девяностые. Помещение давно сменило и внешний вид и содержимое - здесь с 2013 года находится филиал по работе с заявителями Центрального района МФЦ. Вот администрация и предложила горожанам изменить и название остановки у филиала на «Центр «Мои документы».

Вопрос выставили на открытое голосование. Звучал он так: «Вы за присвоение остановке названия «Центр «Мои документы»? И 54% ответили - «Нет». 46% - поддержали инициативу властей, но они оказались в меньшинстве. Так что «Дом техники», пусть и только в названии, в Волгограде на Комсомольской останется.

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