2019-01-21T18:51:29+03:00
Спорт

Дочь мэра Волгограда завоевала «серебро» на Рождественском кубке в Москве

Валентина Косолапова положила в свою копилку очередную медаль
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото с личной странички спортсменки.Фото с личной странички спортсменки.
Изменить размер текста:

21-летнюю волгоградку Валентину Косолапову уже давно знают далеко за пределами нашего города-героя. И вовсе не как дочь мэра Волгограда - Андрея Косолапова, а как выдающуюся спортсменку, которая подает большие надежды. В ее копилке уже награды и ведущих юниорских и международных соревнований. И вот еще одно «серебро». На этот раз Валя отличилась на «Рождественском кубке», который прошел в Москве. Волгоградка прыгнула на 13.69 метров.

Первое место в турнире заняла Дарья Нидбайкина с результатом 14.02 метров. Екатерина Конева, которая выступала в тройном прыжке вне конкурса, прыгнула на 14.58 метров. Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе Мария Привалова заняла в тройном прыжке третье место, не долетев до своего личного рекорда всего сантиметр — 13.03 метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ежедневно сотни волгоградцев жалуются на «горячую линию» по гололеду
Волгоградцы отказались переименовывать остановку «Дом техники»
Волгоградская область в 2018-м заработала лишних 2,8 миллиарда рублей
В Астрахани под суд пойдет сотрудница угрозыска
Мария Ласицкене готовится побить рекорд на «Кубке Сталинграда»
В Астраханской области на Крещение утонул мужчина
Волгоградская Даниловка из рабочего поселка превратится в городское поселение
«Ротор» вернулся в первого сбора в Волгоград с новым защитником
Волгоградец избил битой бывшую жену и убил сам себя
Волгоградцы увидят «Море соблазна» за день до премьеры
Двух астраханских мальчишек спасли с дрейфующей по реке льдины
Проект «Двенадцать» запускает в юбилейный год «Старая Сарепта»
Из Волгограда в Казань возобновляют прямые авиарейсы
В Волгоградской области угарным газом отравились пожилые супруги
Волгоградец напал на 88-летнего дедушку ради 9 тысяч рублей
В Волгограде сотрудницы банка оформляли незаконные кредиты на маргиналов