Дочь мэра Волгограда завоевала «серебро» на Рождественском кубке в Москве

СЕГОДНЯ 18:51 2019-01-21T18:51:29+03:00

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21-летнюю волгоградку Валентину Косолапову уже давно знают далеко за пределами нашего города-героя. И вовсе не как дочь мэра Волгограда - Андрея Косолапова, а как выдающуюся спортсменку, которая подает большие надежды. В ее копилке уже награды и ведущих юниорских и международных соревнований. И вот еще одно «серебро». На этот раз Валя отличилась на «Рождественском кубке», который прошел в Москве. Волгоградка прыгнула на 13.69 метров.

Первое место в турнире заняла Дарья Нидбайкина с результатом 14.02 метров. Екатерина Конева, которая выступала в тройном прыжке вне конкурса, прыгнула на 14.58 метров. Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе Мария Привалова заняла в тройном прыжке третье место, не долетев до своего личного рекорда всего сантиметр — 13.03 метров.