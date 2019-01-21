2019-01-21T18:05:57+03:00
Экономика

Волгоградская область в 2018-м заработала лишних 2,8 миллиарда рублей

Впервые за десять лет регион достиг такого профицита в бюджете
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Прирост по налогу на прибыль составил 3,8 миллиарда рублей.Прирост по налогу на прибыль составил 3,8 миллиарда рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Прошлый 2018-й год Волгоградская область закончила с беспрецедентным профицитом - 2,8 миллиарда рублей. Такой показатель регион демонстрирует впервые за последние десять лет. Только налоговые и неналоговые поступления в областной бюджет по итогам 2018 года составили 70,3 миллиарда рублей, что почти на миллиард рублей больше плановых показателей. Об этом «КП-Волгоград» в региональном комитете финансов.

Эти «лишние» доходы позволили уже в этом году увеличить отраслей экономики и социальной сферы. Кроме того, дополнительные средства направят на реализацию новых региональных проектов. Напомним, что в ближайшую пятилетку в области намерены реализовать более тысячи проектов общей стоимостью порядка 200 миллиардов рублей.

За счет чего выросли доходы: прирост по налогу на прибыль составил 3,8 миллиарда рублей (общая сумма отчислений 24 миллиарда), налогу на имущество — 983,6 миллиона рублей (всего 8,2 миллиарда), НДФЛ — 3,4 миллиарда рублей (всего 21 миллиард рублей).

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