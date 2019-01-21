В Астрахани под суд пойдет сотрудница угрозыска

СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-21T17:40:07+03:00

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В Астрахани на скамье подсудимых оказалась сотрудница отдела уголовного розыска Астраханского ЛО МВД России на транспорте. Эту, теперь уже бывшую полицейскую обвиняют сразу по двум статьям: «виды соучастников преступления» и «подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». А подвел ее к преступлению любимый мужчина.

Как установили следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ, сожитель сотрудницы угрозыска задумал продать автомобиль с поддельным номером кузова. А чтобы «провернуть сделку», подговорил любимую помочь ему. Женщина искала в интернете тех, кто продает паспорта на автомобили, регистрационные номера и фрагменты кузова с заводскими номерами. Брала у них сведения, и проверяла данные в базе «Регион», к которым имеют доступ сотрудники Астраханского ЛО МВД России на транспорте и она в том числе.

Следователи собрали достаточно фактов и улик, доказывающих ее причастность к этому преступлению. А астраханская областная прокуратуре уже утвердила ей обвинительное заключение. В связи с чем уголовное дело направили в суд на рассмотрение.