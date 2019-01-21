2019-01-21T17:06:09+03:00
Спорт

Мария Ласицкене готовится побить рекорд на «Кубке Сталинграда»

Всероссийские соревнования по легкой атлетике пройдут в Волгограде 27 января
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото организаторов турнира.Фото организаторов турнира.
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Уже в это воскресенье, 27 января, в Волгограде приедут самые титулованные атлеты и самые перспективные спортсмены на всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок Сталинграда».

Соревнования пройдут уже в 19-й раз. И каждый год этот турнир дарит зрителям яркие эмоции, новые рекорды и зрелищные выступления. Спортсмены будут выступать в трех дисциплинах - в прыжке в высоту, тройном прыжке, беге на 60, 400 и 1500 метров.

Приедет в Волгоград и двукратная чемпионка мира, победительница «Бриллиантовой лиги» Мария Ласицкене, которая уже лидирует в мировом сезоне с результатом 2,03 метров, и не искллючено, что у нас замахнется на новый рекорд. В соревновании мужчин-высотников звездой дня будет победитель Игр-2012 и обладатель полного комплекта наград чемпионатов мира в помещении Иван Ухов. А в тройном прыжке ждут новых свершений от победительницы юниорского первенства Европы волгоградки Валентины Косолаповой.

На беговой дорожке бороться будут трехкратная чемпионка континента волгоградка Антонина Кривошапка и победительница молодежного первенства Европы-2013 москвичка Вера Рудакова, а также бронзовая медалистка чемпионата Европы-2014 Кристина Сивкова из Москвы и волгоградска - победительница первенств России Анастасия Жолобова.

- Зрителей «Кубка» также ждет развлекательная программа, в рамках которой пройдет и розыгрыш призов от партнеров соревнований в бесплатной лотерее, - сообщают «КП-Волгоград» организаторы.

Открытие соревнований - в манеже ВГАФК в 15.30, вход свободный.

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