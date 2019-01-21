В Астраханской области на Крещение утонул мужчина

СЕГОДНЯ 16:41 2019-01-21T16:41:48+03:00

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Трагедией закончилось крещенское купание в селе Енотаевка Астраханской области. Вечером 19 января здесь утонул 37-летний мужчина.

Как ни предупреждали спасатели: не лезьте, люди, в ледяную воду в неподготовленных местах и там, где не организованы специальные купели, все равно находятся отчаянные «смельчаки». Компания таких «экстремалов» в тот день отправилась на базу отдыха «Белужка», расположенную в селе Енотаевка. Мужчины решили попариться в баньке, а закрепить «эффект» в проруби. 37-летний мужчина разгоряченный нырнул в прорубь, которая находилась в двадцати метрах от берега, и пропал. Он так и не вынырнул.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГКУ «Волгоспас», на место ЧП по письму следственного комитета выехали спасатели Енотаевской станции. Несколько часов водолазы искали утопленника. Но пока тело астраханца так и не нашли. Поиски будут продолжены.