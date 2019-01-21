Волгоградская Даниловка из рабочего поселка превратится в городское поселение

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-21T16:23:51+03:00

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В Волгоградской области скоро на одно городское поселение станет больше. Рабочий поселок Даниловка решили расширить и укрупнить путем присоединения к нему Миусовского сельского поселения. Благодаря этому численность райцентра увеличится примерно на 300 жителей (сейчас в поселке проживает 4648 человек). Площадь муниципального образования также увеличится на 330 квадратных километров.

Решение о слиянии уже поддержали на публичных слушаниях жители Даниловски и Миусинского. На данный момент соответствующий законопроект уже внесен в Волгоградскую областную Думу.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что слияние позволит сократить расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличит доходную часть бюджета. Кроме того, «сократит организационные и финансовые затраты на проведение выборов в органы местного самоуправления».