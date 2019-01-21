«Ротор» вернулся в первого сбора в Волгоград с новым защитником

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-21T16:00:25+03:00

В команду вернулся волгоградец Александр Кацалапов, который выступал за наш клуб до 2008 года. Фото ФК "Ротор".

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«Ротор» вернулся в Волгоград с первых сборов, которые прошли в Кисловодске. Там команда вничью сыграла контрольный матч с ФК «Нижний Новгород», а еще подписала нового защитника - Александра Кацалапова.

Следующий сбор пройдет в Турции с 24 января по 3 февраля.

- На сбор в Турцию с командой точно поедет Сергей Михайлов. По остальным молодым футболистам будем обсуждать уже с Игорем Меньщиковым. Ведем работу по усилению защитной линии и нам необходим игрок в центр полузащиты. Будем просматривать несколько футболистов на втором сборе, - поделился планами старший тренер команды Павел Могилевский.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», в Турции волгоградская команда планирует сыграть несколько контрольных матчей.

- На втором сборе будем работать над скоростно-силовой подготовкой. Также, уделим большое внимание тактике и отработке стандартных положений. Потихоньку уже начнем наигрывать состав, - говорит Могилевский. - На сегодняшний день есть договоренность о контрольной игре с датским клубом «Коге». Плюс, ждем подтверждения от калининградской «Балтики» или казахстанского клуба «Тараз». Всего мы хотели бы провести 2 игры. Возможные соперники – клубы ФНЛ.

СПРАВКА «КП»

Александр Кацалапов

амплуа - защитник

Рост: 187 сантиметра, вес: 75 кило.

32 года, родился в Волгограде. Воспитанник волгоградского «Ротора».

В составе сине-голубых играл до конца 2008 года. С 2009 по 2012 годы выступал в екатеринбургском «Урале». С лета 2013 года по 2015 года являлся игроком московского «Торпедо». Также играл за «Тюмень», «Уфу», «Оренбург» и «Арарат».

- Я очень рад вернуться в родной клуб! - признался Кацалапов. - Можно сказать, что осуществилась моя мечта! У "Ротора" самая преданная армия болельщиков. Надеюсь, что мы своей игрой будем приносить им только положительные эмоции!