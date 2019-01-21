2019-01-21T16:00:25+03:00
Спорт

«Ротор» вернулся в первого сбора в Волгоград с новым защитником

Клуб подписал контракт с Александром Кацалаповым
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В команду вернулся волгоградец Александр Кацалапов, который выступал за наш клуб до 2008 года. Фото ФК "Ротор".В команду вернулся волгоградец Александр Кацалапов, который выступал за наш клуб до 2008 года. Фото ФК "Ротор".
Изменить размер текста:

«Ротор» вернулся в Волгоград с первых сборов, которые прошли в Кисловодске. Там команда вничью сыграла контрольный матч с ФК «Нижний Новгород», а еще подписала нового защитника - Александра Кацалапова.

Следующий сбор пройдет в Турции с 24 января по 3 февраля.

- На сбор в Турцию с командой точно поедет Сергей Михайлов. По остальным молодым футболистам будем обсуждать уже с Игорем Меньщиковым. Ведем работу по усилению защитной линии и нам необходим игрок в центр полузащиты. Будем просматривать несколько футболистов на втором сборе, - поделился планами старший тренер команды Павел Могилевский.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», в Турции волгоградская команда планирует сыграть несколько контрольных матчей.

- На втором сборе будем работать над скоростно-силовой подготовкой. Также, уделим большое внимание тактике и отработке стандартных положений. Потихоньку уже начнем наигрывать состав, - говорит Могилевский. - На сегодняшний день есть договоренность о контрольной игре с датским клубом «Коге». Плюс, ждем подтверждения от калининградской «Балтики» или казахстанского клуба «Тараз». Всего мы хотели бы провести 2 игры. Возможные соперники – клубы ФНЛ.

СПРАВКА «КП»

Александр Кацалапов

амплуа - защитник

Рост: 187 сантиметра, вес: 75 кило.

32 года, родился в Волгограде. Воспитанник волгоградского «Ротора».

В составе сине-голубых играл до конца 2008 года. С 2009 по 2012 годы выступал в екатеринбургском «Урале». С лета 2013 года по 2015 года являлся игроком московского «Торпедо». Также играл за «Тюмень», «Уфу», «Оренбург» и «Арарат».

- Я очень рад вернуться в родной клуб! - признался Кацалапов. - Можно сказать, что осуществилась моя мечта! У "Ротора" самая преданная армия болельщиков. Надеюсь, что мы своей игрой будем приносить им только положительные эмоции!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24