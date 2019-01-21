Волгоградец избил битой бывшую жену и убил сам себя

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-21T14:38:03+03:00

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В гости к своей бывшей супруге, с которой он был уже два года как в разводе, 54 летний волгоградец пришел сильно пьяным. Молодая женщина неохотно открыла ему дверь. С порога он выстрелил в лицо 34-летней волгоградки из газового пистолета. У нее заслезились глаза и на время она ослепла. После этого экс-муж взял биту и стал избивать беспомощную жертву. Он ударил ее по лицу, по голове, по рукам, по ногам. С трудом ей удалось оттолкнуть мужчину, в кармане у которого был с собой еще и самодельный пистолет, и улучить момент для побега. Она побежала к соседям, которые вызвали и скорую и полицию.

В момент жестокого скандала в квартире были и двое их совместных детей, одному из которых исполнился годик, а второму три. Бабушка закрылась с ними в комнате и боялась выходить, чтобы отец не обидел и их. Спустя несколько минут, как их мать сбежала, дети и бабушка услышали громких хлопок. Но выходить не решились.

Тело самоубийцы нашли полицейские и медики, которые приехали на вызов.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства кровавого скандала.

- Женщина находится на лечении в больнице. У нее сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы и лица, перелом костей носа, - сообщила «КП-Волгоград» помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталья Рудник.