Волгоградцы увидят «Море соблазна» за день до премьеры

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-21T14:22:25+03:00

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Триллер режиссера Стивена Найта с лауреатами премии Оскар Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в главных ролях – одна из наиболее ожидаемых премьер января. На российский экран фильм «Море соблазнов» выходит 24 января. У волгоградцев есть возможность увидеть картину раньше других: спецпоказ устроит кинотеатр «Синема 5 Волгоград». Он пройдет 23 января в 19.30 по адресу: Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 21. Читатели «КП» могут выиграть билеты на премьеру.

О ФИЛЬМЕ

В центре сюжета находится история загадочного капитана рыбацкого судна Бэйкера Дилла (МакКонахи), оказывающегося на небольшом острове в Карибском море и пытающегося распрощаться с тёмным прошлым. Его бывшая жена Карен (Хэтэуэй) недавно вышла замуж за миллиардера и теперь живёт вместе с ним и своим ребёнком от первого брака на вилле в Майами. Неожиданно женщина вновь появляется в жизни Дилла и умоляет капитана расправиться с её новоиспечённым мужем, оказавшимся жестоким тираном, скормив того акулам во время морской рыбалки.

Год: 2019

Страна: США

Режиссер: Стивен Найт

Сценарий: Стивен Найт

Композитор: Бенджамин Уоллфиш

Продюссер: Гай Хили, Стивен Найт, Грег Шапиро

Время: 1 час 46 минут

В ролях: Джереми Стронг, Джейсон Кларк, Дайан Лэйн, , Энн Хэтэуэй, Кеннет Фок, Джимон Хонсу, Гарион Даудс.

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