Двух астраханских мальчишек спасли с дрейфующей по реке льдины

СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-21T14:30:52+03:00

Один из них сбежал сразу, как оказался на берегу

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В Астраханской области лед на реках если где-то и есть, то очень тонкий. Вода подмерзла только по берегам. Так что на него не рискуют выходить даже отчаянные рыбаки. А вот детвору тянет туда как магнитом. В воскресенье к вечеру в службу спасения пришло сообщение: по реке Маячная плывет льдина с двумя мальчишками. На место приехали спасатели, сотрудники МЧС, полицейские.

Два восьмиклассника отпросились 20 января у родителей погулять. Они отправились на реку рядом с селом. Подростки вышли на неокрепший лед и начали скользить по нему, изображая великих фигуристов.

- Во время одного из таких па кусок льда откололся от берега, и ребят понесло течением. Благо, хрупкий островок прибило к берегу. Выбраться на землю сами ребята не могли - сразу бы оказались в ледяной воде. Так что просто стали звать на помощь, - рассказал «КП-Волгоград» Владимир Соснов, руководитель Красноярской спасательной станции ГКУ «Волгоспас»

Взрослые подтянули лед к себе и за руку вытянули школьников. Один из них тут же сбежал, испугавшись наказания. Второй не успел: остался и рассказал все, как было.

С родителями и мальчишками сотрудники местного отдела по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу. Будут ли штрафовать взрослых, которые не уследили за своими отпрысками, пока неизвестно. Ну а спасатели в очередной раз отправятся в местную школу рассказывать о безопасности на льду.