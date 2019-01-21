2019-01-21T14:03:14+03:00
Звезды

Проект «Двенадцать» запускает в юбилейный год «Старая Сарепта»

24 января в музее-заповеднике откроется выставка волгоградских художников
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Проект "12" стартует в Старой Сарепте с выставки художников. Фото: музей-заповедникПроект "12" стартует в Старой Сарепте с выставки художников. Фото: музей-заповедник
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В 2019 году музей-заповедник «Старая Сарепта», расположенный в Красноармейском районе Волгограда на месте старинного поселения гернгутеров, отмечает 30-летний юбилей. По такому случаю в юбилейный год волгоградцам представят новый проект - «Двенадцать» или двенадцать уникальных коллекций из музейных фондов, где хранится масса редчайших экспонатов. Старт проекта - 24 января 2019, в этот день в «Старой Сарепте» откроется выставка местных художников. Продлится она ровно месяц, как и все остальные выставки проекта. А каждую субботу ровно в 12.00 посетителей ждет уникальная экскурсия.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете культуры, на новой выставке «Историю Волгограда глазами художников» расскажут 22 картины местных мастеров, среди которых Лев Крылов, Георгий Печенников, Марина Белова и другие живописцы.

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