Из Волгограда в Казань возобновляют прямые авиарейсы

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-21T13:59:14+03:00

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Прямые авиарейсы из Волгограда в Казань и обратно ежегодно то возобновляют в сезон, то убирают из расписания в «нелетный» период. В 2018-м перелеты между городом-героем и столицей Татарстана запустили накануне Чемпионата мира по футболу, и надо сказать, в период мундиаля этот рейс пользовался популярностью. С 15 января татарстанский авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» запустил несколько измененный маршрут - «Волгоград-Казань-Калининград». Он летает каждую субботу. А сегодня, 21 января, о своем намерении возобновить прямые перелеты между Волгоградом и Казанью заявили и в авиакомпании Utair.

- В 2019 году Utair начнет летать по 13 новым уникальным маршрутам между городами России. В частности, авиакомпания откроет рейсы из Астрахани в Сочи, из Нижневартовска в Сочи; из Сургута в Анапу и Пермь; из Тюмени в Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды и Ханты-Мансийск; из Уфы в Казань и Самару; из Ханты-Мансийска в Екатеринбург и Санкт-Петербург и из Волгограда в Казань, - сообщается на сайте авиаперевозчика.

С ценой авиабилетов и расписанием по данному маршруту эта компания еще не определилась. Что касается стоимости билета от компании «ЮВТ Аэро» из Волгограда в Казань - его цена начинается от 5386 рублей.