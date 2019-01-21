В Волгоградской области угарным газом отравились пожилые супруги

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-21T12:46:28+03:00

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ЧП произошло 20 января в селе Мариновка. Тело супругов нашли родственники. Они пришли к ним в гости в частный дом, но хозяева их не встретили. Приехавшие врачи «скорой» констатировали смерть 68-летнего местного жителя и его 66-летней жены.

Следователи выяснили, что погибшие топили газовую печь. Заслонка печи была закрыта, а это строго запрещено. Нарушение и привело к отравлению угарным газом.

За месяц до этого чиновники администрации вместе с полицейскими обходили дома и предупреждали о правилах использования газового и печного оборудования. Но это не спасло супругов от гибели.

- Сейчас СУ СК по Волгоградской области продолжает проверку происшествия. По ее результатам будет принято решение: возбуждать или нет уголовное дело, - сообщили "КП-Волгоград" в ведомстве.

Волгоградцам еще раз напоминают о правильной эксплуатации газовых колонок, плит и прочего оборудования. Цена ошибки и безалаберности - жизнь.