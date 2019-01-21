Волгоградец напал на 88-летнего дедушку ради 9 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-21T11:58:47+03:00

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В последнее время все чаще полиция сообщает о грабежах на улицах. То на супружескую пару молодчики набросятся, то банды подростков сотовые отбирают у прохожих. На этот раз жертвой грабителя стал пенсионер их Жирновска. 88-летний дедушка возвращался домой из магазина, шел через дворы. Пожилой мужчина даже подумать не мог, что на него может кто-то напасть. Но на тротуаре к нему шагнул мужчина. В схватил старичка за одежду и «встряхнул». От него он потребовал деньги. Грабитель пригрозил, что если жертва не отдаст всю наличность, то живой ей не уйти.

Рисковать своим хрупким здоровьем пенсионер не стал. Он отдал лежащие в кошельке девять тысяч недавно полученной пенсии. Преступник бежал, а дедушка отправился в полицию писать заявление.

45-летнего местного жителя задержали через несколько часов. В преступлении он признался – нужны были деньги на водку и продукты. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.