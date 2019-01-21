2019-01-21T11:14:19+03:00
Происшествия

В Волгограде сотрудницы банка оформляли незаконные кредиты на маргиналов

На четырех человек они оформили 32 миллиона рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Участникам группировки грозит до 10 лет тюрьмы.Участникам группировки грозит до 10 лет тюрьмы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Большую преступную группу, специализирующуюся на мошенничествах в банковской сфере, раскрыли волгоградские полицейские. Пока они насчитали ущерб от их деятельности на 32 миллиона рублей.

Две сотрудницы одного из банков в Волгограде решили, что их зарплата слишком мала и требует прибавки. Для этого в 2016 году они нашли трех знакомых , которые бы делали всю черную работу. А именно, занимались бы поиском маргиналов, договаривались с ними на оформление кредитов. Людям обещали 10 процентов от суммы: мол, платить заем не надо, все равно с вас взять приставам и коллекторам нечего. В итоге четверо асоциальных и нигде не работающих граждан получили за два года 12 кредитов на 32 миллиона рублей по поддельным документам. Правда, должникам от этой суммы перепало от 10 до 30 тысяч рублей.

Сейчас ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области выясняет личности всех участников мошенничества. Скорее всего, и сумма взятых кредитов будет больше, и число должников. Пока "пострадавшими" числятся один банк и одно учреждение микрофинансирования.

В отношении всех пяти членов группы возбудили уголовное дело за мошенничество. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Главного организатора арестовали, остальные находятся дома под подпиской о невыезде

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