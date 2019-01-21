Дольщики «АхтубаСитиПарк» получат ключи к 1 мая

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-21T10:54:00+03:00

Первый долгострой обещают сдать к маю 2019, второй - в 2020 году. Фото: АВО

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Последнюю неделю января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров начал в знаменитом долгострое Волжского - ЖК «АхтубаСитиПарк». Еще в 2013 году на проспекте Ленина начали строить жилой комплекс из двух 17-этажных и 15-этажного зданий. Но в июне 2016 стройку заморозили. Застройщик обанкротился, на руководителей завели уголовное дело. Дома так и остались недостроенными, а 234 обманутых дольщика – без квартир. Те, кто купил жилье в первом доме, получат ключи уже в мае 2019 года. Такие сроки озвучил на выездном заседании 21 января губернатор волгоградской области Андрей Бочаров.

- К 1 мая этого года вы все получите ключи, - заявил Андрей Бочаров 167 семьям дольщиков первой очереди «АхтубаСитиПарка». - В ближайшее время на объекте должны подключить тепло, а далее пойдут внутренние работы.

Второй дом, который застройщик бросил на 22% готовности, начнут достраивать в первой половине 2019 года, когда получат все разрешительные документы. Сдать его планируют к концу 2020 года. Ждут квартир здесь 67 семей. И только тогда застройщик будет принимать решение о строительстве на третьем участке.

Напомним, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков «АхтубаСитиПарка», из бюджета Волгоградской области и Волгоградского фонда жилья и ипотеки выделили более 66 миллионов рублей.