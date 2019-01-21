В Астраханской области в Казахстан пытались провезти русскую водку

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-21T10:18:22+03:00

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Грузовик «ИВЕКО» остановили на пункте пропуска «Карузек» в Астраханской области для проверки. Пограничники открыли прицеп и увидели коробки с продуктами. Вроде бы ничего подозрительного. Но опытные сотрудники заглянули под них и увидели совсем другой груз. Под макаронами, кетчупом и гречкой лежали 840 бутылок водки «Хортица», «Zero», «Финляндия», и коньяка «Старый Кенигсберг». Вся тара без акцизных марок. Не было на алкоголь и других необходимых документов. Сам водитель объяснил, что впервые видит бутылки и знал только о легальном грузе. О водке его не предупредили.

Стоимость изъятого алкоголя – 170000 рублей. Информацию о нелегальной партии алкоголя сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области передали полицейским. Уже они будут выяснять, кто же владелец груза и была ли это единственная незаконная партия.