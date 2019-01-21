В Волоградской области шестилетний мальчик попал под машину в собственном дворе

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-21T09:21:52+03:00

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Большинство водителей едут по дворам очень медленно. Все понимают, что дорога у них с пешеходами здесь общая. Любое лихачество может привести к тяжелым последствиям. В городе Камышине в больницу в тяжелом состоянии попал шестилетний мальчик.

В 11 утра 20 января он вместе с бабушкой выходил из подъезда дома в 4 микрорайоне. Пока пожилая женщина пыталась не поскользнуться на лестнице, шустрый внук уже выбежал на дорогу. Водитель «ВАЗ 21112» слишком поздно увидел ребенка. Экстренное торможение не помогло – детсадовец оказался под колесами.

Его на скорой помощи доставили в больницу. Мальчишке предстоит долгое лечение, а потом реабилитация.

- ГИБДД по Волгоградской области разбирается во всех обстоятельствах ЧП, предстоит выяснить, была ли у водителя возможность избежать ДТП - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.