В Волгоградской области тракторист погиб под колесами своего «ДТ» из-за пьяного водителя

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-21T09:54:46+03:00

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ЧП произошло в Руднянском районе недалеко от села Бараниково. У 49-летнего тракториста заглох его "ДТ-75». Мужчина решил позвать на помощь коллегу, который бы отбуксировал его к механизаторам. 35-летний волгоградец согласился помочь другу, хотя был в стельку пьян. Он сел за руль трактора «К-700А» и примчался к месту поломки. На гибкой сцепке сломанную технику почти доставили к месту назначения. Нужно было только отцепить трос. Водить «ДТ» как раз его отсоединял, когда пьяный тракторист за рулем «К-700» дал по газам.

В результате 49-летний мужчина оказался под колесами своего же трактора. Выбраться он не успел. от полученным в результате нелепой аварии травм волгоградец погиб на месте, еще до приезда «скорой».

Пьяного водителя, у которого, кстати, даже не было водительского удостоверения, доставили в дежурную часть. Ему предстоит ответить за гибель друга.