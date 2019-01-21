2019-01-21T08:49:10+03:00
Политика

Трех тысяч военных подняли по тревоге в Волгоградской области

Солдаты отрабатывали нормативы
Екатерина МАЛИНИНА
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Подобный "подъем по тревоге" проводят регулярно.Подобный "подъем по тревоге" проводят регулярно.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сразу для трех тысяч военнослужащих мотострелковой бригады ночь с 20 на 21 января выдалась бессонной. Солдат подняли по учебной боевой тревоге. Смотрели на то, как быстро рядовые и офицеры смогут сформировать колонны и приступить к выполнению боевых задач. Укладываются ли они в установленные уставом нормативы.

По результатам ночной операции военные эксперты дадут оценку и работе командования по подготовке военнослужащих к несению службы и быстрому реагированию на сигнал тревоги. Кто-то получит благодарности, а кто-то и нагоняй.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, на этой неделе мотострелки также подготовят более тысячи единиц специальной военной техники к экстренному выходу. Проверили техническое состояние.

Подобные учения в мотостелковой бригаде происходят периодически, чтобы уровень военной подготовки оставался высоким.

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